GlobalFoundries demande à la justice d'interdire des produits TSMC

Il est parfois difficile d'estimer les économies que l'on pourrait faire avec un véhicule récent et/ou électrique, au-delà des promesses des vendeurs de voitures évidemment.

Le ministère de la transition écologique propose un outil permettant « d'estimer les coûts d’utilisation de votre véhicule personnel actuel : consommation et coût de carburant. En fin de simulation, vous trouverez la liste des véhicules les plus adaptés à votre usage ».

Vous pouvez préciser le nombre de kilomètres que vous effectuez, la consommation moyenne de votre voiture, le prix de l'essence, etc. Le site précise « qu'aucune information personnelle ne sera enregistrée ou utilisée à des fins commerciales ».

Le site propose également un bilan des aides disponibles pour acheter une voiture plus propre et économe, ainsi que des moyens de se déplacer autrement : marche, vélos (électriques), trottinettes, transports en commun, covoiturages, etc.