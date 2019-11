GitHub Universe : automatisation, application mobile et recherche plus efficace

GitHub menait hier sa conférence Universe, durant laquelle nombre de nouveautés ont été dévoilées ou lancées.

Parmi les plus importantes, la disponibilité générale de GitHub Actions, pour gérer l’automatisation des tâches. Le service inclut une gestion native des paquets et une solution CI/CD complète (déploiement continu). Plus de 1 200 flux sont déjà disponibles dans la Marketplace.

Sortie de bêta également pour GitHub Packages, désormais disponible pour tous. Le service réunit dans un seul endroit le code source et les paquets, avec gestion des permissions et transactions. Les paquets fournissent des informations et statistiques, ainsi que leur historique complet.

L’application mobile GitHub a bénéficié d’une première présentation, avec une bêta disponible pour iOS, pour peu qu’il reste des places (la préversion Android devrait arriver sous peu). Elle concentre la plupart la plupart des opérations simples, comme fournir un retour, analyser quelques pans de code et fusionner le cas échéant.

L’application peut s’adapter à toutes les tailles d’écran (prend donc en charge les iPad) et fournit un thème sombre.

Les notifications sont en outre remaniées, même si leur nouvelle forme est pour l’instant en bêta fermée. Elles ne sont plus envoyées sous forme de mails mais ont maintenant une zone dédiée pour les trier, y répondre et s’en débarrasser. Ces notifications sont également disponibles sur l’application mobile et disposent de filtres pour les classer, y compris personnalisés.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve « jump to definition » et la recherche des références dans la navigation de code (bêta limitée pour l’instant), l’annonce d’une recherche largement remaniée avec prise en charge des caractères spéciaux et de la casse, ou encore des assignations envoyées directement après ajout des personnes concernées pendant le processus de révision.

L’ensemble des annonces peut être consulté depuis le billet récapitulatif sur la conférence. De nombreux services sont pour l’instant en bêta mais seront finalisés dans l’année qui vient.