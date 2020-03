GitHub publie de nouveaux outils dédiés à l’éducation

L’éditeur (racheté pour rappel par Microsoft en juin 2018) a présenté hier soir de nouveaux outils dédiés au monde de l’éducation, dont un dédié à l’autograding, c’est-à-dire la notation automatique.

Le professeur peut ainsi créer des tests et les ajouter à son flux de travail. Ils seront lancés automatiquement sur les dépôts des étudiants et notés en fonction des conditions créées par l’enseignant. Ce dernier pourra ajouter des retours directement dans le code et fournir des pull requests automatiques.

GitHub lance également sa Teacher Toolbox, un lot d’outils et services gratuits, dont des noms de domaine en .tech, l’accès à BrowserStack, au client SSH Termius ainsi que des outils plus spécifiques provenant d’Arduino.