GitHub fête ses 100 millions de dépôts créés

GitHub a de quoi se réjouir, après avoir passé la barre des 100 millions de dépôts la semaine dernière. De quoi rassurer sur sa santé après la vague de méfiance suscitée par le rachat par Microsoft (pour 7,5 milliards de dollars).

Le service fournit quelques statistiques pour l’occasion. Il ne stockait par exemple que 33 000 dépôts lors de la création de l’entreprise en 2008. Aujourd’hui, il est utilisé par 31 millions de développeurs. Preuve de son accélération, un tiers des dépôts actuels ont été ouverts sur la seule année écoulée.

Dans le Top 10 des projets les plus actifs, on trouve, dans l’ordre : Visual Studio Code, React Native, TensorFlow, Angular CLI, Azure Docs, Angular, Ansible, Kubernetes, npm et DefinitelyTyped. En dehors du premier, les projets les plus actifs viennent donc de Facebook et Google.