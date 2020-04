GitHub désormais gratuit pour les équipes

Le service de gestion de développement a annoncé hier soir un important mouvement commercial : la gratuité pour les équipes.

Un groupe de personnes ayant des besoins de développement privé peut donc ouvrir un compte GitHub sans s’abonner à l’une des formules payantes. CI/CD, gestion du projet, vérification du code, paquets et autres sont de la partie, sans limite sur le nombre de collaborateurs.

GitHub reste cependant payant dès que les besoins en fonctions plus avancées se font sentir, comme les propriétaires du code, SAML ou un support personnalisé.

L’attaque sur le créneau gratuit est également complétée par une chute importante du tarif pour l’abonnement Team, qui passe de 9 dollars par utilisateurs et par mois à 4 dollars. Même tarif pour GitHub Pro, la version intégrant désormais 2 Go pour le stockage des paquets et 10 Go de transfert de données.

À noter que les équipes qui se servaient de GitHub Team pour des projets open source basculent automatiquement sur GitHub Free. Une FAQ est disponible.