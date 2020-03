Chose promise, chose enfin due. Après des années de demandes des développeurs, les applications mobiles sont disponibles depuis hier, au terme d’une phase bêta de quelques mois.

Les applications sont natives et permettent de gérer les problèmes de triage, naviguer dans les dépôts, échanger des messages avec le reste d’une équipe, gérer les tâches et valider les pull requests. On pourra également vérifier les retours et leur répondre au pied levé.