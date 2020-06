GIMP 2.10.20 est disponible

Cette édition peut paraître mineure par sa numérotation, mais elle apporte quelques ajouts et outils bienvenus, comme son découpage « non destructeur », gardant la partie retirée accessible pour une restauration. L'ancien mode reste disponible, via une option.

De nouveaux filtres sont de la partie, leur gestion ayant été améliorée. Il en est de même pour le support des fichiers au format PSD.

Les notes de version complètes sont disponibles par ici. Le travail sur la version 2.99 continue, devant mener à la v3.0 de GIMP à terme. Mais elle est encore considérée comme instable.