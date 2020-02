GIMP 2.10.18 réunit deux versions et propose de nombreux apports

Comme l’expliquent les développeurs du logiciel, la version 2.10.16 n’avait finalement pas été proposée à cause d’un bug critique. La mouture 2.10.18 reprend donc à son compte les améliorations de la précédente et en ajoute de nouvelles.

Les outils sont ainsi désormais regroupés par défaut dans la boite d’outils, tandis que les glissières utilisent toutes un style compact jugé plus pratique. Améliorations d’interface également pour la prévisualisation des transformations, et pour les zones « dockables », en surbrillance quand une fenêtre compatible est déplacée.

Un nouvel outil 3D Transform fait son apparition pour les rotations et étirements d’objets, la peinture symétrique a été améliorée, les brosses ABR se chargent plus rapidement, le support des PSD est plus efficace et l’interface utilisateur a été simplifiée pour la fusion et l’ancrage des couches.