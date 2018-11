Gigabyte présente sa carte mère Z390 Designare, avec Thunderbolt 3 et Wi-Fi 802.11ac HT160

Théoriquement, il n'y a rien de plus simple à gérer pour une agence de communication qu'une opération avec un influenceur. Il suffit de se mettre d'accord sur des prestations, leur prix et pour l'heureux bénéficiaire du gros chèque, de faire ce qu'on lui demande. Malgré cette simplicité apparente, on trouve tout de même des cas où rien ne se passe comme prévu.

L'agence de communication de Snap Inc, PR Consulting, a ainsi contacté l'acteur Luka Sabbat, surtout connu pour ses cabrioles avec Kourtney Kardashian.

Le contrat était clair. L'acteur devait publier un billet et trois stories sur Instagram, dans lesquelles il portait les lunettes Spectacles, accompagnées de liens d'achat, et se faire photographier publiquement avec ces lunettes à Paris et Milan lors de leurs célèbres Fashion Weeks. Le tout pour 45 000 dollars, à condition de faire pré-approuver ses publications par l'agence et de fournir leurs données sur l'audience touchée. Enfantin n'est-ce pas ?

Visiblement non, puisque l'acteur a « oublié » de publier deux stories, un lien d'achat, de se faire photographier avec les lunettes, de discuter des publications avec PRC et de fournir les liens analytics. Conséquence directe révélée par TechCrunch : l'agence de communication de Snap Inc poursuit Luka Sabbat en justice pour récupérer ses 45 000 dollars. Une affaire qui risque de coûter bien plus cher à l'entreprise en termes d'image, mais qui devrait apprendre à certains influenceurs que la main qui les nourrit sait également manier le bâton.