Gérald Darmanin : baisse de la redevance, élargissement de l’assiette aux autres appareils

L'Autorité des marchés financiers reproche à Iliad d'avoir tardé à communiquer son intention de proposer une offre de rachat sur T-Mobile fin juillet 2014, avant de finalement jeter l'éponge quelques mois plus tard.

« Il n'y a pas eu d'atteinte au fonctionnement du marché, personne n'en a profité, on n'a entendu aucune rumeur avant l'annonce, aucun mouvement anormal observé sur le titre, en volume », affirme le conseiller d'Iliad Jean-Pierre Martel, repris par l'AFP.

Concernant Maxime Lombardini, président du Conseil d'administration d'Iliad, l'AMF lui reproche la vente d'actions au début du mois de juillet, et donc à proximité de l'offre de rachat. « M. Lombardini assure que cette vente a été réalisée par sa femme », indiquent nos confrères. « Je ne me suis absolument pas occupé de T-Mobile [...] j'avais beaucoup de travail de communication à réaliser après le retrait d'Orange », ajoute-t-il en évoquant le rachat avorté de Bouygues Telecom.

L'AMF a donc requis les sanctions suivantes : 1 million d'euros pour Maxime Lombardini, 1 million aussi pour la banque UBS qui a conseillé le groupe, 500 000 euros pour Iliad et entre des dizaines et des centaines de milliers d'euros à des salariés de la banque : Alexandre Zaluski et Christian Lesueur.

Ils sont accusés d'avoir transmis une information privilégiée. Le premier avait découvert le projet de rachat d'Iliad lors d'un déplacement en Eurostar sur l'écran de Vincent Le Stradic, banquier de Lazard mandaté par Iliad, alors qu'il voyageait avec lui. Il transmet l'information à la banque qui met en place une offre de financement.

« Iliad et Maxime Lombardini contestent formellement ces griefs infondés », affirme l'opérateur dans un communiqué.