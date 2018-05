Géolocalisation : des applications (dont des médias français) éjectées de l'App Store

Lorsque Steam a mis en ligne son sondage mensuel sur les types de matériels et logiciels utilisés par ses clients, les résultats montraient une belle hausse d'AMD, aussi bien sur les processeurs que les cartes graphiques.

Si certains y voyaient le signe d'un rebond d'AMD, la réalité est finalement plus compliquée. En effet, Steam a publié une mise à jour avec une notice explicative : « La dernière enquête sur le matériel Steam intègre un certain nombre de correctifs sur le comptage des clients des cybercafés au cours des sept derniers mois ». En clair, impossible de comparer les chiffres avec ceux des précédents relevés.

« Aux alentours d'août 2017, nous avons commencé à voir des mouvements plus importants que d'habitude dans certaines statistiques, notamment une augmentation de l'utilisation de Windows 7, de l'utilisation du processeur quad-core, ainsi que des changements de parts de marché CPU et GPU. Cette période a également vu une forte augmentation de l'utilisation du chinois simplifié. Tout cela a coïncidé avec une hausse de l'utilisation de Steam dans les cybercafés en Asie, dont les clients étaient surcomptés », explique la plateforme.

« Il nous a fallu du temps pour trouver la cause du problème et déployer un correctif, mais nous sommes confiants que, à compter d'avril 2018, le sondage Steam sur le matériel ne surcomptera plus les utilisateurs ». Attendons maintenant les prochains bilans pour voir l'évolution d'AMD sur le marché des CPU et celui des GPU.