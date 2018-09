GeForce RTX : le GPU TU102 poussé à plus de 2,4 GHz

C'est en tout cas ce qu'affirment deux sources proches du dossier à Bloomberg. Interrogé par nos confrères, le géant du Net a refusé de commenter.

Actuellement, il y a quatre Amazon Go aux États-Unis : trois à Seattle et un à Chicago. San Francisco fait partie des prochaines destinations, mais aucun détail n'a été dévoilé concernant la suite. Rien non plus sur une ouverture en dehors du pays de l'oncle Sam.