GeForce MX110 et MX130 pour les portables d'entrée de gamme chez NVIDIA

Le mois dernier, EXPreview évoquait de prochaines MX110 et MX130, des cartes graphiques d'entrée de gamme pour ordinateurs portables qui faisaient suite à la MX150, sans pour autant utiliser une architecture Pascal.

Aujourd'hui, nos confrères de TechPowerUp! nous indiquent qu'elles ont été discrètement officialisées par NVIDIA (voir ici et là). Dans les deux cas c'est une puce de la génération Maxwell qui est évoquée, avec des performances qui sont 1,5x et 2,5x supérieures à du HD 44000. GPU Boost et Optimus sont bien entendu de la partie.

Reste à voir quels sont les portables qui intègreront ces références, et à quel prix ils seront proposés.