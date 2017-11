Garmin Pay arrive en France, avec la Caisse d’Epargne Île-de-France

Fidèle à son habitude, iFixit n’a pas résisté à l’envie de démonter la nouvelle console haut de gamme de Microsoft.

Dans une vidéo d’un peu moins de trois minutes, nos confrères détaillent les composants internes : lecteur Blu-ray Lite-On DG-6M5S (comme la Xbox One S), disque dur Seagate de 1 To, alimentation de 245 watts, système de refroidissement, etc.

Note finale 8 sur 10. La console est finalement assez facile à ouvrir et ne nécessite que peu d’outils. L’agencement intérieur est propre, permettant de remplacer facilement les principaux composants. Par contre, changer le disque dur supprimera la garantie indiquent nos confrères.