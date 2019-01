GameStop ne cherche plus de repreneur

Le service commence à rattraper son retard sur la concurrence pour cette fonctionnalité, déjà proposée par Molotov ou Netflix.

Il s'agit pour rappel de permettre à l'utilisateur d'afficher une vidéo dans un coin de son écran (en bas à droite), au premier plan. Ainsi, il peut continuer de vaquer à ses occupations tout en regardant le programme de son choix.

Problème : c'est assez restrictif. La fonctionnalité n'est par exemple pas proposée dans l'application Windows 10 du groupe. Elle n'est pas non plus exploitable sur Edge, Firefox ou même certains dérivés de Chromium (parfois bloqués par myCanal car non reconnus).

Le billet de blog d'annonce précise que seuls les appareils sous Chrome 70, Safari ou les tablettes peuvent en profiter pour le moment. Espérons que ce sera rapidement étendu à d'autres plateformes.