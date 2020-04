Gameloft Classics : 30 jeux rétros disponibles gratuitement sur Android

Pour fêter ses vingt ans, le studio propose « 30 jeux emblématiques de Gameloft, certains disponibles pour la première fois sur smartphone […] L'application est totalement gratuite et n'est pas monétisée. C'est simplement un cadeau de notre part à tous nos joueurs ».

La fiche du Play Store indique que des achats in-app sont proposés, de 1,19 à 4,79 euros par article. Lors d’une rapide prise en main, nous avons pu lancer plusieurs jeux sans débourser le moindre euro.

Dans le lot, on retrouve Bubble Bash 2, Zombie Infection, Date or Ditch 2, NOVA, les Block Breaker Deluxe 2 et 3, etc. La liste complète est disponible ici.