Game Developers Conference : Google fait le récapitulatif de ses annonces

Comme prévu, la Game Developers Conference de Google a eu lieu hier soir. L’éditeur en propose un résumé sur son site.

On peut y voir notamment les outils mis en avant pour le développement des jeux vidéo, comme une révision complète des profilers dans Android Studio pour suivre à la trace la manière dont le code est exécuté, la Game Development Extension pour Visual Studio, un nouvel inspecteur GPU, ou encore l’arrivée pour cet été du support d’Android par le CryEngine.

Outre un rappel touchant à la monétisation publicitaire via Google Ads et AdMob, Google revient sur son offre cloud construite en partenariat avec Ubisoft, Agones. La solution est bâtie sur Kubernetes et doit aider les développeurs à gérer le déploiement des composants nécessaires à leurs jeux, sur des serveurs, en environnement hybride ou localement.

Et bien entendu, Google oblige, une partie de la conférence était dévolue à Stadia. Conscient que l’absence de développeurs indépendants jusqu’à présent était un vrai problème – ils peuvent faire ou défaire une plateforme par leur simple présence ou absence – Google a annoncé les Stadia Makers.

Il s’agit d’un nouveau programme conçu spécialement pour ces développeurs. Créé en partenariat avec Unity, il doit déboucher sur un système d’autopublication des jeux. Google Makers inclut une assistance technique spécifique, l’envoi de kits de développement avec prêt de matériel (jusqu’à cinq), et une réduction des coûts selon les projets.

L’éligibilité se fera sur la base des projets, qui doivent – pendant la phase pilote – utiliser Unity 2019.3 au moins. Le lancement officiel du programme devrait se faire quelque part entre cette année et 2021, sans plus de précisions.