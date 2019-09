Galileo : un milliard d'utilisateurs de smartphones pour le « GPS » européen

Les PowerToys étaient une collection de petits utilitaires, apparus la première fois avec Windows 95 et ayant reçu des mises à jour jusque pour Windows XP. Ils ont ensuite été abandonnés.

Microsoft prépare leur retour, avec Windows 10 en ligne de mire. Une première préversion de ces nouveaux PowerToys est disponible avec deux outils :

Un guide complet des raccourcis clavier de Windows 10

FancyZones, pour paramétrer finement la gestion des fenêtres

Le premier est assez évident à prendre en main et apparaît quand la touche Windows est enfoncée pendant plus d’une seconde.

L’autre est plus complexe et s’accompagne d’une vidéo explicative (en anglais) sur YouTube. L’utilisateur commence par choisir un nombre de fenêtre, une disposition et éventuellement une marge. Le glisser/déposer s’effectue ensuite en maintenant Maj enfoncé. Il est possible de créer des dispositions personnalisées.

Les PowerToys ont vocation à rester open source. Les deux premiers sont sous licence MIT.