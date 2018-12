Galileo : l'incident de 2014 permet de confirmer les prédictions d'Einstein avec une meilleure précision

L’environnement de développement propose un nouvel écran de démarrage, une interface légèrement remaniée et évidemment une tonne de fonctionnalités supplémentaires.

Au lancement, l’écran d’accueil expose ainsi mieux les éléments récents, qu’il s’agisse de projets, dossiers ou dépôts. Les accès aux autres projets ou leur création, l’ouverture d’un dossier ainsi que le clonage d’un dépôt sont également disponibles.

Côté interface, les changements restent légers avec une barre de menu plus compacte et un thème bleu un peu plus clair, comme nous l’avions indiqué il y a trois semaines. L’icône évolue vers un style 3D (dans la mouvance actuelle de l’éditeur) et les notifications se veulent plus propres.

Visual Studio 2019 embarque nativement Live Share, autorisant le travail collaboratif et en temps réel sur tout type de projet. Les pull requests sont également plus simples à gérer, puisque l’analyse, le débogage et l’exécution peuvent se faire sans quitter l’interface.

Cette Preview intègre par ailleurs IntelliCode, une extension propulsée par le machine learning à IntelliSense, qu’elle complète. IntelliCode fait en sorte de suivre plus précisément le contexte pour ses suggestions, notamment les dépôts. Modèles de développement, formatage/refactorisation du code, bibliothèques utilisées, etc.

Le machine learning est principalement alimenté par les données présentes dans les dépôts GitHub. IntelliCode est pour l’instant compatible avec C# dans Visual Studio et Python dans Visual Studio Code. Le premier ajoutera prochainement C++ et XAML, le second JavaScript, TypeScript et Java.

La première Preview de Visual Studio 2019 est disponible aussi bien sous Windows que macOS.