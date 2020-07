G Suite : l’unification des interfaces et services en approche via Gmail

Les rumeurs étaient d’autant plus vives depuis deux jours que des captures avaient été publiées, notamment chez 9to5mac. Elles semblaient alors extraites d’une présentation devant avoir lieu le 21 juillet.

Dans son long billet explicatif, Google présente donc sa vision d’un travail collaboratif simplifié grâce à une interface unifiée centrée sur Gmail. Depuis ce dernier, on aura donc ainsi un accès direct à Meet, Chat, Drive, le trio Docs/Sheets/Slides, Rooms et Tasks.

Selon que l’on utilise la version web ou une application mobile, les accès sont situés à gauche ou en bas de l’écran. Les services en eux-mêmes restent identiques, sauf Rooms, promu davantage comme un concurrent de Slack. Il permettra par exemple bientôt de modifier en groupe un document sans quitter l’interface de Gmail.

Il y a une volonté nette d’intégration renforcée, et sans doute de concurrencer Microsoft 365 à armes un peu plus égales. Les interactions sont donc plus nombreuses, notamment à travers Chat.

On pourra par exemple rejoindre rapidement un appel vidéo en cours depuis une discussion, transférer un message vers la boite de réception, créer une tâche depuis un message ou activer la recherche dans Chat depuis celle de Gmail.

On retrouve cette transversalité dans d’autres apports, comme la définition du statut utilisateur valable pour tous les services. Les utilisateurs recevront par exemple un avertissement s’ils essayent de contacter une personne en statut « Ne pas déranger ». On pourra aussi épingler des Rooms directement sur Gmail.

Ces nouveautés seront proposées en test dans les prochaines semaines pour les entreprises souhaitent participer. D’autres fonctions arriveront par la suite, dont un mode image dans l’image dans Gmail pour les appels vidéo. Selon Google, la disponibilité générale est prévue pour cette année.

L’éditeur a indiqué à The Verge « réfléchir activement » à la manière dont il pourrait porter ces nouvelles fonctions vers les comptes gratuits. Dans la mesure où ils constituent un écosystème plus disparate qu’en entreprise, l’opération est moins aisée, la G Suite proposant un bouquet complet de services.