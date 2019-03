G Suite : Google modernise les écrans de connexion 2FA

Hier après la clôture de la bourse, c'était au tour du dernier des quatre opérateurs nationaux à dévoiler ses résultats pour l'année 2018.

Le chiffre d'affaires d'Altice Europe est de 14,091 milliards d'euros, en baisse de 3,5 % par rapport à 2017 (2,9 % à périmètre constant). Dans le détail, la France chute de 4,3 % avec 10,240 milliards d'euros. Au Portugal, la baisse est de 3,1 %.

Sur le nombre d'abonnés, SFR signe une bonne année 2018 avec 284 000 clients supplémentaires sur le fixe (333 000 sur la fibre), contre 1 022 000 de plus sur les forfaits mobiles. Dans le détail, le troisième trimestre 2018 était particulièrement bon, alors que le quatrième est dans la lignée des deux premiers.

Dans un communiqué, le groupe affirme avoir « reconquis plus de 1,3 million de clients en 2018, soit plus que le nombre de clients perdus au cours des trois dernières années ». En bourse, l'action était à 1,86 euro à la fermeture et reste stable pour l'instant.

Nous aurons l'occasion de revenir prochainement en détail sur les résultats du groupe Altice Europe.