Fusion T-Mobile/Sprint : dix États américains s'y opposent

Après les versions Mini des PlayStation, NES, SNES et Mega Drive (pour ne citer qu'elles), c'est au tour de la PC-Engine (alias TurboGrafx-16 aux États-Unis) de revenir d'entre les morts.

Plusieurs versions sont évoquées en fonction des marchés : PC Engine Core Grafx mini, PC Engine mini et TurboGrafx-16 mini. Les jeux varient aussi suivant les cas avec, entre autres, R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Castlevania, Dracula X: Rondo of Blood, etc.

Pour le moment aucun prix ou disponibilité n'est précisé. Un site dédié a été mis en place avec des images des différentes consoles.