Fusion entre T-Mobile et Sprint : L'État de New York finit par s‘y résoudre et se concentre sur l’emploi

Ce mariage entre les 3e et 4e opérateurs fait couler beaucoup d’encre, aussi bien sur le montant de la transaction (plusieurs dizaines de milliards de dollars) que les inquiétudes qu'il génère.

Le juge Victor Marrero de New York a rejeté mardi le recours déposé par une dizaine d’États, suite à quoi la procureure générale Letitia James a annoncé mettre fin à sa procédure, comme le rapporte Reuters.

Elle souhaite désormais « travailler avec toutes les parties pour garantir que les consommateurs profiteront des meilleurs prix et services possibles, que les réseaux seront bâtis à travers tout l’État, et que des emplois bien rémunérés seront créés à New York ».