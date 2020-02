FTTH : SFR aussi propose 2 Gb/s partagés avec sa Box 8, qui passe à … 7 euros par mois

Lors du lancement de sa Box 8, la marque au carré rouge mettait en avant le Wi-Fi 6 intégré à son modem. Le boîtier TV avait pour sa part droit à des enceintes/micro, l’assistant « OK SFR » et de fonctionnalités comme Dolby Vision et Atmos en passthrough (via un produit tiers). L’ensemble était alors proposé en option, pour 5 euros par mois.

Sur son site, le FAI indique un changement de taille : « Avec SFR Box 8, vous atteindrez une vitesse de téléchargement jusqu'à 2 Gb/s partagés (soit 1 Gb/s par équipement) et 500 Mb/s d’envoi », contre respectivement 1 Gb/s et 400 Mb/s auparavant. Le fournisseur d’accès rejoint ainsi Orange, qui propose un tel débit sur Livebox Up en fibre, mais 600 Mb/s en upload.

En contrepartie, le tarif grimpe. Si tous les clients éligibles à la fibre SFR peuvent demander la Box 8 elle est désormais facturée 7 euros par mois. Le FAI ne précise pas si les 2 Gb/s sont accessibles à ceux disposant déjà du boîtier ou non et si cela ne concerne que les abonnés Power et/ou Premium qui étaient les seuls à bénéficier d'un débit de 1 Gb/s jusque-là.

Point étrange, Red by SFR indique lui aussi qu’il est possible de grimper jusqu’à 2 Gb/s avec l’option débit Plus – sur certaines pages, mais pas toutes. Pourtant, la Box 8 n’est pas proposé durant la commande. Elle n’est pas non plus accessible aux anciens clients. Nous tâcherons d’en savoir plus dans les jours à venir.