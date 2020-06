French Days : la DGCCRF appelle à la vigilance sur les promotions

C’est un conseil que rappelle à chaque période commerciale la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Les offres de prix réduits incitent les consommateurs à acheter sans prendre le temps de vérifier quelques éléments fondamentaux pour des achats en toute sérénité », tandis que ces périodes « sont l’occasion pour des individus malveillants de tenter d’arnaquer les consommateurs ».

La DGCCRF prodigue quelques rappels utiles : « repérez en amont ou chez des concurrents les prix des biens et services que vous désirez acquérir afin de ne pas être abusé par une prétendue bonne affaire », « vérifiez que les sites sur lesquels vous effectuez vos achats sont dignes de confiance (mentions légales, identité du vendeur, raison sociale…) » et « assurez-vous que le paiement soit sécurisé (https ou logo de cadenas à côté de l’URL) ».

Elle met aussi en garde contre le hameçonnage (phishing), une technique utilisée par des fraudeurs pour usurper l’identité de sociétés connues pour obtenir vos données personnelles, notamment bancaires. Elle vous encourage ensuite à ne pas appeler les numéros surtaxés : « préférez les numéros officiels des sociétés ».

Enfin, et comme toujours dans le cas de vente en ligne que ce soit en période promotionnelle ou non, « le consommateur bénéficie d’un délai rétractation, qui ne peut être inférieur à 14 jours et des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente ».