FreeBSD 12.1 déboule avec une ribambelle de correctifs

« Ça vous paraît peut-être quelque chose d'obscur, et qui ne vous concerne pas directement », se demande FFDN. « Et pourtant, c'est quelque chose d'assez important, pour les internautes que nous sommes, et il est en fait essentiel de s'intéresser à cette chose un peu étrange qu'est la régulation des télécoms ».

Afin de raconter la régulation vue par les yeux de la Fédération des Fournisseurs d'Accès Internet Associatif, quatre petites vidéos ont été mises en ligne. But de l'opération : « vous raconter un peu ce que c'est que la régulation des télécoms, pourquoi nous nous y intéressons, et pourquoi ça pourrait servir que vous vous y intéressiez aussi un peu ».