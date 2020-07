Freebox Pop (v8) : suivez la conférence en ligne dès 10h

C'est en direct de son siège parisien, mais en plein air (Covid-19 oblige), que Xavier Niel présentera sa nouvelle box à la presse, dévoilant au passage la nouvelle offre commerciale de Free.

Les rumeurs se sont multipliées ces derniers mois. Ainsi, un boîtier multimédia (Player) sous Android TV est attendu, avec un SoC Amlogic S905X2 (12 nm, 4x Cortex-A53) et un Server pouvant atteindre les 2,5 Gb/s. Avec ou sans Wi-Fi 6 ? C'est l'une des inconnues.

L'enjeu est de taille pour le FAI, qui doit revenir sur le devant de la scène alors que ses concurrents sont désormais ceux qui innovent et proposent des gammes de forfaits plus simples, avec des prix plus attractifs.

Cette v8 sera-t-elle la box de trop, ou celle du renouveau ? Pour le savoir, vous pourrez suivre la conférence d'annonce depuis le site de Free ou via notre compte Twitter puisque nous serons sur place