Freebox Mini 4K : Free déploie la mise à jour 3.0.1 avec Android 7.1.1

Après être tombé à son plus bas historique en janvier, Free remonte la pente sur les trois derniers mois. De 1,39 Mb/s en moyenne, il est désormais à 2,62 Mb/s (+0,29 Mb/s en un mois).

Il se rapproche ainsi de SFR (xDSL) qui est à 2,96 Mb/s (-0,7 Mb/s). Bouygues Telecom et Orange sont toujours en deuxième et troisième position avec respectivement 3,40 (-0,04 Mb/s) et 3,29 Mb/s (-0,11 Mb/s). Enfin, SFR (FTTH et FTTLA) reste en tête du classement avec une moyenne de 3,78 Mb/s selon Netflix.

Pour rappel, il s'agit de mesures effectuées par la plateforme de streaming aux heures de grande écoute. Dommage par contre que Netflix ne précise pas la proportion de clients disposant d'une offre permettant d'accéder à de la HD ou de la 4K UHD.