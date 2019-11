Freebox Delta Server : retour des fichiers .ts, plusieurs correctifs pour les machines virtuelles

Le déploiement vient de commencer et s’étalera sur une semaine. Le 13 novembre, tous les utilisateurs disposeront de la fonction.

Les Topics sont clairement taillés pour les nouveaux venus. Une critique régulière à Twitter est son manque d’accessibilité : qui suivre ? Les Topics proposent environ 300 centres d’intérêts, que l’on pourra sélectionner pour suivre d’une traite des comptes dont l’intérêt et la crédibilité ont été mesurés par Twitter.

Pour l’entreprise, ce processus se fait en trois étapes. D’abord, l’analyse des tweets entrants pour y chercher des mots-clés. Sont ensuite examinés les comptes dont émanent ces tweets, pour vérifier que la thématique y est récurrente. Enfin, Twitter mesure le niveau d’engagement du public avec les tweets de ces comptes.

L’expérience relatée par Casey Newton, de The Verge, est parlante. Passionné de catch, il avait fini par créer un deuxième compte, car les quelques comptes suivis depuis son Twitter « pro » voyaient leurs tweets perdus dans la masse des comptes suivis, dont l’écrasante majorité était en lien avec le monde du numérique.

Depuis le nouveau compte, il dit s’être rapidement retrouvé dans la peau d’un nouvel utilisateur, sans savoir vraiment qui suivre. Ayant accès aux Topics, il a coché WWE (World Wrestling Entertainment).

Les tweets des premiers jours étaient décevants, beaucoup étant trop évidents ou centrés sur l’autopromotion des athlètes. Ils sont ensuite devenus plus précis et plus variés, Twitter fournissant des actualités générales sur le sujet, notamment les accords financiers.

La fonction ne semble dans tous les cas pas faite pour les utilisateurs de longue date qui auraient depuis longtemps leur liste de comptes suivis. En revanche, elle pourrait bien décider les hésitants à franchir le pas, en fournissant des informations plus ou moins adaptées sur près de 300 thématiques.

C’est également une manière pour Twitter d’être plus proactive avec la masse immense de données sur laquelle l’entreprise est assise. Il aura fallu attendre de longues années et le perfectionnement du machine learning pour le permettre, même si Twitter a indiqué à The Verge que des employés travaillaient également à valider les Topics.

En théorie, toutes les éditions du service seront concernées par les Topics, web et mobiles. Si vous ne les voyez pas encore, vous devriez les avoir dans les six prochains jours. On attend de voir également si les thématiques seront disponibles dans toutes les langues.