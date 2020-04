Freebox Delta : mise à jour corrective 1.0.13 pour le player Devialet

Il s’agit essentiellement de corriger des bugs. Il est question d’artefacts « beaucoup moins visibles » sur la TV en cas d’erreur réseau et d’identifiants Deezer pouvant ne pas être sauvegardés. La demande d’association de la télécommande classique n’est plus affichée si celle tactile est appairée (il est toujours possible de le faire via le bouton sur la tranche droite du boîtier).

Deux améliorations sont également de la partie : « Lecture des vidéos 4k/HDR en H.264, H.265 et VP9 (profil 0) depuis l’explorateur de fichiers » et une « refonte visuelle de l’application Twitch ».