Freebox Delta : l'UFC-Que Choisir met en demeure Free de revoir ses offres

En juin, la marque au carré rouge annonçait la vente d'une partie de ses pylônes en France : le fonds d'investissement KKR prenait 49,99 % de la nouvelle entité, qui reste donc sous le contrôle d'Altice (avec 50,01 %). Une opération validée par l'Europe courant septembre.

Les deux partenaires annoncent aujourd'hui la création d'Hivory (alors qu'il était auparavant question de SFR TowerCo). « Via Hivory, Altice et KKR chercheront de manière proactive à s’associer à tous les opérateurs mobiles pour développer leurs couvertures et atteindre leurs objectifs de densification en France », affirme la société de Patrick Drahi.

Hivory proposera par exemple de construire de nouvelles tours « sur mesure » et facilitera la colocation entre opérateurs. Cette nouvelle entité veut ainsi accompagner les acteurs dans la mise en place du « New Deal » signé avec l'Arcep et l'arrivée de la 5G.

Attendons maintenant de voir si l'appel du pied de Hivory (et donc de SFR, qui reste majoritaire) sera entendu et pris en compte par les autres opérateurs pour le déploiement de leurs réseaux.