Freebox : la résiliation se complique et passe obligatoirement par un appel au service client

Charles Egly, cofondateur et directeur général de la société spécialisée dans le crédit à la consommation, était l'invité du Club Fintech du Journal du Net. L'occasion pour le dirigeant d'affirmer que Younited Credit a dépassé le milliard de prêts sept ans après sa création, mais aussi de revenir sur son partenariat avec Free.

Pour rappel, si un client souhaite disposer du nouveau Player Devialet avec sa Freebox Delta, il doit l'acheter. Il peut payer les 480 euros comptant, en quatre fois sans frais ou à crédit. Dans ce dernier cas Free passe par Younited Credit : « Le client Free paie sa nouvelle box Devialet avec un crédit en 48 mensualités ».

« Ça marche plutôt pas mal. À date on a dû faire un peu plus de 20 000 crédits sur le partenariat Free », affirme Charles Egly. De son côté, le FAI ne communique par contre pas sur le nombre de clients ayant souscrits à l'une de ses nouvelles Freebox One, Delta et Delta S.