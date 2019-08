Free propose des accessoires optiques dans sa boutique, de manière limitée

Cloudwatt et Numergy étaient les deux sociétés financées par l’État en 2012 pour lancer un « Cloud souverain »… avec le destin funeste que l'on connaît.

Elles sont ensuite tombées entre les mains des opérateurs : Orange a repris Cloudwatt, tandis que SFR a récupéré Numergy. Dans les deux cas, les entités ont été intégrées aux offres Business des opérateurs.

Dans un email envoyé aux clients et sur son site, Cloudwatt explique que la plateforme « sera désactivée à compter du 1er février 2020 et sans action de votre part vos données seront définitivement effacées et non récupérables ». Une foire aux questions a été mise en ligne.

Pour rappel, les deux sociétés du « cloud souverain » ont eu des débuts compliqués (difficulté à lancer leurs offres, rentabilité, etc.) et la suite n'était pas franchement mieux.