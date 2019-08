Free propose à ses anciens clients la migration vers la Freebox Delta S

Pour rappel, cette box reprend les mêmes fonctionnalités que la Freebox Delta (10G Epon, agrégation xDSL/4G, etc.) mais sans le boîtier Devialet ni services de SVOD/TV. Elle est proposée à 39,99 euros par mois sans engagement (contre 49,99 euros pour la Delta).

Les abonnés Freebox Crystal, Mini 4K et Révolution peuvent désormais demander une migration vers la Delta S, avec les frais de 49 euros offerts pour ceux qui sont abonnés depuis plus de 5 ans.

Le FAI permet aussi à ses clients de conserver leur boîtier multimédia : 4,99 euros par mois pour la Mini 4K ou 9,99 euros par mois pour la Révolution, avec 2,99 euros par mois en plus pour l'option TV. Soit un total de 47,97 et 52,97 euros par mois.

Un tarif bien élevé comparé à la Freebox Delta S, avec Netflix Essentiel en plus (normalement vendu 7,99 euros par mois) et même TV by Canal Panorama dans le cas de la Mini 4K. Par contre, il n'est pas nécessaire d'acheter le player Devialet à 480 euros.