Free Mobile passe son forfait à 19,99 euros de 25 à 100 Go de roaming

Cette annonce est de nouveau faite en réaction à la pandémie de coronavirus (Covid-19). « Les abonnés au Forfait mobile Free actuellement bloqués en Europe bénéficient ainsi dès aujourd’hui jusqu’à 100 Go/mois de data en 4G depuis la zone Europe, au lieu des 25 Go mensuels », explique l’opérateur.



Cela ne concerne donc pas les clients sur l’offre à 9.99 euros par mois pendant un an avec 4 Go de roaming seulement. « La consommation des 25 Go du "pass international" est décomptée de l'enveloppe des 100 Go », ajoute Free Mobile.



Cette offre est valable du 31 mars au 30 avril 2020.