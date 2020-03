Free Mobile : le débit réduit passe de 128 kb/s à 1 Mb/s

Sont concernés les forfaits forfaits Free 100 Go et les Série Spéciale avec 50 ou 60 Go suivant les cas, explique l'opérateur.

Jusqu’à présent, une fois le quota de data atteint, vous ne pouviez plus surfer qu’à 128 kb/s. Désormais, la limite est remontée à 1 Mb/s (soit 128 ko/s, ce qui reste assez faible).

Pour rappel, les clients d’un forfait à 0/2 euros ont droit à 1 Go de data au lieu de 50 Mo. Dans un second temps, l’opérateur a précisé qu’une option gratuite permettait de bloquer le hors forfait data, alors que ce n’était pas le cas jusqu’à présent.

C’était une demande de longue date des clients (depuis le lancement du forfait), et il faudra voir si cette option restera une fois la pandémie dernière nous.