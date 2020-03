Free et SFR aussi offrent l'accès à certaines chaînes payantes

Après Canal+ et Orange, les deux FAI ont communiqué sur leurs propres initiatives dans la journée d'hier. Chez SFR, ce n'est pas automatique mais… sur demande via « l’application SFR&moi et sur l’espace client ».

Altice indique que les abonnés aux offres fixes de SFR (ce qui semble donc exclure RED) peuvent accéder pendant 1 mois (soit plus que ses concurrents) aux bouquets Plus Jeunesse et Divertissement & découverte.

Le FAI reprend au passage son message du moment : les clients sont invités à exploiter en priorité le réseau fixe via le Wi-Fi plutôt que le réseau mobile.

Du côté de chez Free, on exploite le slogan décalé de ce bon vieux Rodolphe pour inciter la population à suivre le confinement : « il reste chez lui, il a tout compris ».

Jusqu'à fin mars, les clients Freebox avec option TV se voient offrir l'accès à neuf chaînes jeunesses détaillées par ici.