À la fin de la semaine, le terminal du fabricant de caméras professionnelles Red sera mis en vente par les opérateurs AT&T et Verizon. Avant son lancement, plusieurs de nos confrères américains ont pu tester ce smartphone et le confronter à ses promesses.

Autant le dire tout de suite, la déception est de mise pour une large majorité d'entre eux. Il s'agit du « meilleur smartphone 3D que nous ne devriez pas acheter » pour Android Police, il est « en retard et pas génial » pour Droid Life, un « affichage holographique flou et mauvais » pour The Verge (avec une note de 3 sur 10 seulement), etc. Pour Neowin par contre, « c'est vraiment cool » et le Hydrogen One obtient 8 sur 10.

Les griefs sont souvent les mêmes : la qualité du rendu de l'écran, un SoC trop vieux (Snapdragon 835) pour un smartphone à près de 1 300 dollars, des caméras ne donnant pas le résultat escompté (The Verge pense que la 3DS pourrait même faire mieux), etc.

Pour plusieurs de nos confrères, des mises à jour et des modules supplémentaires (des broches sont présentes sur l'arrière, un peu comme sur pour les modules du Moto Z) pourraient améliorer les choses… mais reste à savoir quand, comment et à quel prix.