Free : l'option Youboox One passera automatiquement à 0,99 euro par mois à partir du 1er février

Depuis le 31 janvier de cette année, ce service permettant de profiter de romans, BD, polars, mangas, jeunesse et livres de cuisine est proposé gratuitement à tous les clients Freebox et Free Mobile.

Elle permet à l'opérateur de jouer sur la TVA et de facturer ce service avec « une remise de couplage de 9 euros par mois et une remise commerciale de 0,99 euro par mois au titre de la découverte de ce nouveau service ».

Au 1er février 2020, changement de programme : « Free a décidé de faire bénéficier automatiquement de ce service à ses abonnés Freebox ainsi qu’à ses abonnés mobiles (Forfait Free et Série Free) à partir du 1er février 2020 ».

Le mot clé est « automatiquement », avec comme justification « le succès rencontré par l’offre Youboox One ».Vous n'avez jamais utilisé le service ? Vous serez quand même facturé de 0,99 euro par défaut, charge à vous de résilier cette option. En effet, la « remise de couplage » de 9 euros par mois restera en place, mais la « remise commerciale » de 0,99 euro sera supprimée.

Cette option est sans engagement et « les abonnés Free ont donc la possibilité d’y renoncer à tout moment, d’un simple clic et sans frais en se rendant dans leur Espace abonné sur moncompte.free.fr ou sur mobile.free.fr/moncompte ». Cette fois encore, on aurait préféré le contraire : que les clients intéressés souscrivent à l'option à 0,99 euro.

Free annonce enfin qu'en « plus de ces dizaines de milliers de livres, les abonnés Free pourront désormais profiter de plusieurs centaines de livres audio. L'offre inclut également l'écoute d'un best-seller audio par mois ».