Franck Riester annonce le retrait de la page Desinfox du gouvernement, Next INpact diffuse la requête du SNJ

« À la suite des inquiétudes suscitées par la page #desinfoxcoronavirus, j'ai annoncé que celle-ci serait supprimée du site du gouvernement ». Franck Riester indique que la page litigieuse sera donc retirée. « Il ne s’agit pas pour l’État de labelliser les médias ou d’orienter le choix des Français vers tel ou tel média » a-t-il soutenu hier dans l’hémicycle.

La mesure fait suite à de nombreuses critiques de la profession et surtout d’une procédure de référé lancée par le Syndicat national des journalistes. Nous diffusions d’ailleurs cette requête déposée devant le Conseil d’État :

Pas plus tard qu’hier matin, a-t-on appris, celle-ci avait d’ailleurs fait l’objet d’une transmission au Premier ministre pour qu’il produise ses observations, signe de l’avancement du dossier.

Dans ce document, Mes William Bourdon et Vincent Brengarth, avocats à la Cour au cabinet AARPI Associés estiment que « la sélection d’articles de presse émanant de certains médias sur un site officiel du gouvernement constitue une atteinte au pluralisme de l’expression des opinions et à la neutralité des autorités publiques ».

« En effet, poursuivent-ils, au prétexte de lutter contre la désinformation, le gouvernement opère une sélection entre les contenus informatifs considérés comme fiables et ceux qui pourraient être des « fake news » ». De plus, cette page crée « une confusion entre les médias qui bénéficient d’un référencement et le gouvernement, au risque d’introduire dans l’esprit du lecteur de la suspicion quant aux relations entre la presse et le monde politique ».

Cette labellisation des contenus informatifs « est une ingérence manifeste des autorités publiques dans la liberté de la presse alors même que les journalistes devraient, selon la Cour européenne des droits de l’homme, constituer les « chiens de garde de la démocratie » ».