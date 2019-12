France TV présente Okoo, sa nouvelle marque pour enfants de 3 à 12 ans

Elle remplace Zouzous et Ludo et veut cibler large (malgré un public de jeunes de 12 ans et moins). Quatre piliers sont annoncés :

« Une offre de programmes riche et diversifiée qui traite de tous les sujets et notamment... tous ceux qui ont été délaissés par nos concurrents (philosophie, histoire,...) et tous les enjeux de société

Des programmes gratuits sur tous les écrans.

Un environnement entièrement sécurisé et sans publicité

Disponible sur tous les écrans, en linéaire et à la demande »

France TV annonce aussi le lancement d'un nouveau magazine de vulgarisation scientifique : « C'est toujours pas Sorcier », avec Max Bird, Cécile Djunga et Matthieu Duméry. Une liste des contenus proposés sur Okoo est disponible par ici.

Lors d'une conférence de presse, Delphine Ernotte annonce que le groupe augmente son « investissement dans l’animation française : 32 millions d’euros dès 2020 ». Le lancement d'Okoo est prévu pour le 9 décembre.