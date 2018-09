France TV, M6 et TF1 proposent une solution unifiée pour leur offre publicitaire et leurs données

La plateforme explique que des délais de 7 à 21 jours sont encore trop souvent imposés aux petites entreprises.

Proposé depuis au moins cet été à des entreprises et désormais étendu « à plus d'un million de sociétés », Funds Now se lance dans le grand bain. Dans certains cas, le paiement peut par contre prendre plus de temps, notamment lors de la suspicion d'un achat frauduleux.

Pour en profiter, il faut évidemment satisfaire à quelques critères : 6 mois d'historique de vente sans incident majeur et disposer d'un compte vérifié. Tous les détails sont disponibles par ici.