France 4 modifie sa programmation, « ouvre ses antennes à l'école » et aux professeurs

Pendant cette période de confinement et de continuité pédagogique pour les enfants, la chaîne de télévision a décidé de revoir ses programmes en journée afin de « diffuser en direct des cours dispensés par des professeurs de l'Éducation nationale pour répondre à la mission "Nation Apprenante" ».

Le programme à partir de lundi 23 mars sera le suivant :

9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths

10h - 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires

13h30-14h C'est toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans

14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths

15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de français, maths, histoire-géo, anglais ou philo

16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2

Ce n’est pas tout : « le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéens : Entrée en matière, une nouvelle case de documentaires historiques. Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants ».

