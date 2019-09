Le navigateur est le premier de sa catégorie à permettre ce type d’échange, sans recourir à une connexion Internet ou Bluetooth. Les deux appareils doivent cependant pouvoir gérer ce mode Wi-Fi, autorisant la connexion directe des deux smartphones sans passer par un point d’accès.

Pour lancer un partage, il faudra se rendre dans le menu général et chercher la section idoine. De là, on pourra choisir un ou plusieurs fichiers et cliquer sur Partager. Opera Mini affichera alors un QR code que l’autre appareil devra scanner pour initier la connexion. Le transfert se fera ensuite sous forme chiffrée. La manipulation est également possible depuis le gestionnaire de téléchargements.