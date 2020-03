Framasoft raconte ses premiers jours de confinement, où ses services ont été très sollicités

L'association avait en effet vu Framatalk tomber assez rapidement à mesure qu'un nombre croissant d'utilisateurs venaient l'utiliser. Et pour cause, des entreprises et institutions publiques venaient l'utiliser, plutôt que de mettre en place leur propre solution.

C'est pourtant ce mode de fonctionnement que pousse l'équipe depuis des années, notamment à travers le collectif CHATONS. Elle raconte comment elle a réagi et vécu ces premiers jours assez douloureux pour une petite organisation.

Au passage, elle met en avant un forum d'entraide pour ceux qui voudraient héberger des solutions libres à des fins personnelles ou professionnelles. Une liste d'instances Jeetsi Meet maintenues par des CHATONS est également disponible, ainsi qu'un tutoriel d'installation.