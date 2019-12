Framasoft lance la première partie de son MOOC sur les CHATONS

Les CHATONS (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) sont pour rappel une initiative de l’association française, destinée à promouvoir les hébergeurs responsables et respectueux de la vie privée, selon une charte spécifique.

En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement, Framasoft lance un MOOC sur les CHATONS, dont la première partie – « Internet : pourquoi et comment reprendre le contrôle ? » – est maintenant disponible.

Objectif de ce premier cours, « mieux saisir les enjeux et les impacts qu’ont les géants du web sur nos vies numériques ». Viendront ensuite deux autres parties, l’une sur la manière de monter une « structure apte à proposer des services hors GAFAM », l’autre sur les pistes « pour administrer l’infrastructure technique ».

L’association s’excuse à demi-mot, car le projet aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Plus d’un an de retard sur le planning imaginé initialement, entre soucis personnels et problèmes de séquençage pédagogique.