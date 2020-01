Forfaits 5G Orange : Stéphane Richard veut un « modèle vertueux permettant d’avoir plus pour plus »

Hier, le patron d’Orange était l’invité de Radio Classique pour parler de la 5G. Il a notamment indiqué qu’il comptait lancer ses offres 5G « dès l’été, probablement vers juin/juillet ». Rien de surprenant puisque la procédure d’attribution devrait se terminer au second trimestre de l’année.

Concernant le prix des forfaits, le patron affirme qu’il « ne dépendra pas forcément du montant des enchères ». Il ajoute en effet que « les acquisitions de fréquences, c’est un raisonnement économique sur 20 ans ».

Il souhaite « proposer la 5G a un prix attractif » afin qu’un maximum de clients sautent le pas. Il aimerait initier un « modèle vertueux permettant d’avoir plus pour plus », c’est-à-dire plus de data et de débit pour « peut-être un petit peu plus d’argent ».

Dans tous les cas, « on sera dans des zones très voisines de la 4G » lâche-t-il en guise de conclusion. Il faudra maintenant attendre de voir ce que feront ses concurrents et si l’un d’entre eux ne proposera pas la 5G au même prix que la 4G, comme cela avait rapidement été le cas lors du passage de la 3G à la 4G.