Flutter 1.2 : nombreuses améliorations pour la bibliothèque d'interfaces

Google propose depuis hier soir la version 1.2 de sa bibliothèque Flutter, dédié à la création d’interfaces mobiles pour les applications Android et iOS.

En dépit de sa numérotation, cette mouture est bien la première évolution de la version 1.0, sortie il y a trois mois. Les améliorations y sont nombreuses, Google décrivant une hausse des performances, de la stabilité et de la qualité du framework central.

Les widget sets Material et Cupertino (respectivement pour Android et iOS) ont été enrichis, notamment Cupertino qui se rapproche d’une fidélité au pixel près. De nouvelles fonctions d’animations sont disponibles, de même qu’un plus grand nombre d’évènements clavier/souris pour préparer la voie à un meilleur support des systèmes fixes.

Flutter 1.2 prépare également la voie aux achats in-app, corrige de nombreux problèmes dans video player, webview et maps, supporte les Android App Bundles et intègre le SDK Dart 2.2, le langage étant toujours pour l’instant le seul pris en charge.

Google lance dans la foulée en préversion une suite d’outils de développement basés sur des technologies web, utilisable aux côtés des extensions disponibles pour Android Studio et Visual Studio Code.

On y trouve un inspecteur de widgets (exploration de l’arbre hiérarchique), une vue timeline pour examiner une application image par image, un débogueur source-level (qui permet notamment de définir des breakpoints et d’examiner la pile des appels) et une vue logging pour vérifier les évènements enregistrés.

Fluter continuera son développement pour les plateformes mobiles à raison d’une numérotation impaire pour les bêtas chaque mois, et des versions paires pour les moutures stables environ une fois par trimestre. La branche 1.3 débarquera donc prochainement.

Parallèlement, le projet Hummingbird travaille sur le portage de Flutter vers le web, tandis qu’un autre, Flutter Desktop Embedding, avance sur la prise en charge de macOS et Windows. Les ambitions de Google sont donc claires : proposer une unique bibliothèque d’interface pour toutes les plateformes principales.