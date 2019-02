Flickr repousse au 12 mars la suppression des photos des comptes gratuits

Unicode a révélé la liste des 59 petits dessins de la cuvée Emoji 12.0. On y retrouve une gaufre, une loutre, un glaçon, un oignon, une planète avec des anneaux ou encore une goutte de sang. Un nouveau geste avec la main, pour la pincée de sel, ne manquera pas de faire glousser.

La nouvelle série couvre également davantage les handicaps, notamment avec un emoji pour les personnes malentendantes, un doigt pointant vers l’oreille avec deux ondes à côté.

On trouve aussi 171 variations d’emojis existants, pour égaliser le traitement des genres et couleurs de peau sur des pictogrammes jusqu’ici jaunes (pour la neutralité). Dans le communiqué, on peut notamment voir des couples de même sexe avec différentes variations de couleur de peau.

Comme d’habitude, il ne reste plus qu’aux éditeurs à implémenter la nouvelle version du standard. Apple est souvent premier dans cette course, mais Google et Microsoft ne sont jamais loin derrière.

Finalement, la seule question que l’on peut se poser repose sur le nombre plus que conséquent d’emojis disponibles désormais. La grille de sélection devient particulièrement touffue et il est parfois long de trouver ce qu’on cherche. D’autant que d’une plateforme à une autre, le classement n’est pas toujours le même.