Fitbit Charge 3 : un nouveau bracelet connecté pour sportif, avec capteur SpO2

Au cours des dernières semaines, Ubuntu a gagné deux « versions à point » : les 18.04.1 et 16.04.5. dans les deux cas, il s’agit de rassembler sous une même bannière l’ensemble des correctifs sortis depuis l’étape précédente. Les images ISO ont dans la foulée été mises à jour.

Pour Ubuntu 18.04, cela signifie surtout que la migration depuis la 16.04 va être proposée automatiquement. L’opération n’est jamais proposée pour les moutures LTS (Long Term Support) avant trois mois, le temps que l’équipe gère les éventuels problèmes.

Parallèlement, on en sait un peu plus sur le nouveau thème d’Ubuntu 18.10, initialement prévu pour l’actuelle 18.04. Le « communitheme » change de nom pour devenir Yaru. Il se veut plus léger visuellement et plus moderne. Il est accompagné de Suru, un nouvel ensemble d’icônes.

La seule manière pour l’instant de le tester est d’installer une Daily Build d’Ubuntu 18.10 (amd64), la bêta officielle n’étant pas encore disponible (elle doit arriver fin septembre). On peut également se servir de l’image en mode Live depuis une clé, un DVD ou un client de virtualisation.

Enfin, comme souvent chez Canonical, un billet a rassemblé une dizaine de publications importantes pour les paquets Snap. On y trouve ainsi désormais Signal, Winds (RSS et podcasts), Android Studio, WhaleBird (client Mastodon) ou encore Zulip (messagerie de groupe/entreprise).